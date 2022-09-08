ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ UNESCO
ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ກັນຍາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNESCO ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 5 – 7 ກັນຍາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNESCO (ພາບ: TTXVN)
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ຖືວັດທະນະທຳທັງເປັນກຳລັງໜູນທັງແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານຈິດໃຈແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ UNESCO, ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ UNESCO ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ຫວຽດນາມ ພວມອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ອາຍຸການ 2023 – 2027.
ທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNESCO ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ສຳຄັນຂອງ UNESCO ແລະ ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານຂອງ UNESCO ກໍຄືເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາລວມຂອງໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)