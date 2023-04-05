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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ,ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ, ຖືວ່າບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງຄະນະກຳມາທິການໄດ້ ແລະ ພວມປະກອບສ່ວນຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເກືອບ 70 ລ້ານຄົນຢູ່ເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ທີໜຶ່ງ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ກໍ່ຄືລະບຽບການນຳໃຊ້ນ້ຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ທີສອງ, ທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳຕ້ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ດ້ວຍວິທີການສຳຜັດກັບປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ທົ່ວເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບແບບຍືນຍົງ ຂອງປະຊາຊົນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂອງແຕ່ລະປະຊາຄົມຕໍ່ໜ້າການປ່ຽນແປງໂດຍໄວໃນປັດຈຸບັນ. ທີສາມ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນລະຫວ່າງຄະນະກຳມາທິການ ແລະ ບັນດາຂອບເຂດຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນອື່ນໆ, ໃນນັ້ນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນສູນກາງພູນປັນຍາຂອງຄະນະກຳມາທິການ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen. ນະທີ່ນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຮັກສາການພົບປະກັນລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານເພື່ອຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ວັນທີ 5 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນລວມມີ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ໄທ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຄັ້ງທີ 4, ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽນຈັນ, ປະເທດລາວ. ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ 1995 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜ່ານນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ຕໍ່ພາກພື້ນ.
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