ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ໄດ້ວາງອອກ
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາບານາ, ປະເທດ ກູບາ, ທ່ານນາງ Edda Diz Garces ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ກູບາ (ACN) ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມັກຄີ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກ; ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ກູບາ - ຫວຽດນາມ.
ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍົກອອກມາ, ທ່ານນາງຜູ້ອຳນວຍການ CAN ເນັ້ນໜັກວ່າ ທັດສະນະຍຸດທະສາດນັ້ນ ແນ່ນອນວ່າຈະປັບປຸງທີ່ຕັ້ງສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງສິ່ງສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສາກົນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເພື່ອພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າໃນສະພາບການໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການຫຼາຍສົ້ນ ແລະ ພວມຕ້ອງການມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ຍຸຕິທຳ, ແທດເໝາະທີ່ສຸດ ແລະ ແລກປ່ຽນ ບົນພື້ນຖານທີ່ສະເໝີພາບກວ່າ.