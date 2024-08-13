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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຊິ່ງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIII ຂອງ​ພັກ ໄດ້​ວາງ​ອອກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມັກຄີ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກ; ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ກູບາ - ຫວຽດນາມ.
ກອງປະຊຸມຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາບານາ, ປະເທດ ກູບາ, ທ່ານນາງ Edda Diz Garces ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ກູບາ (ACN) ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມັກຄີ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກ; ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ກູບາ - ຫວຽດນາມ.   

ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍົກອອກມາ, ທ່ານນາງຜູ້ອຳນວຍການ CAN ເນັ້ນໜັກວ່າ ທັດສະນະຍຸດທະສາດນັ້ນ ແນ່ນອນວ່າຈະປັບປຸງທີ່ຕັ້ງສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງສິ່ງສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສາກົນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເພື່ອພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າໃນສະພາບການໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການຫຼາຍສົ້ນ ແລະ ພວມຕ້ອງການມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ຍຸຕິທຳ, ແທດເໝາະທີ່ສຸດ ແລະ ແລກປ່ຽນ ບົນພື້ນຖານທີ່ສະເໝີພາບກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Samsung ຫວຽດ​ນາມ ຄວນ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

Samsung ຫວຽດ​ນາມ ຄວນ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົຕນີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Choi Joo Ho ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ.
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