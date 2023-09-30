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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽ​ວ (GEF) 2023

ວັນທີ 2 ພະຈິກຈະມາເຖິງ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham ຫວຽດນາມ) ຈະຈັດເວທີປາໄສເສດຖະກິດສີຂຽວ (GEF) 2023.
ການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດເວທີປາໄສເສດຖະກິດສີຂຽວ 2023 (ພາບ: baoxaydung.com.vn)

ເຫດການລວມມີບັນດາການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂັ້ນສູງ ແລະ ວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳແຖວໜ້າຂະແໜງການ, ນັກວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຍືນຍົງຂອງ ເອີລົບ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Julien Guerrier ຫົວໜ້າຄະນະສະຫະພາບ ເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດສີຂຽວ ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ລະຫວ່າງ ເອີລົບ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຄືແນນນັ້ນ ຈະເປີດຊ່ອງທາງເຮັດໃຫ້ ວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງແຮງໃນການຮ່ວມມືຂອງເອີລົບ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້ກໍ່ສ້າງໂອກາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ການນຳໃນຂະແໜງ  ແລະ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດປະດິດຄິດສ້າງສີຂຽວ. ເຫດການກໍ່ລວມມີກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາສະເພາະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ສຳຄັນຕ່າງໆຄື: ພະລັງງານທົດແທນ, ການເງິນສີຂຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກບອນ ແລະ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີຫຼາຍສຳນັກຂ່າວສານຕ່າງປະເທດຄາດຄະເນເສດຖະກິດຫວຽດນາມຈະດີຂຶ້ນ

ມີຫຼາຍສຳນັກຂ່າວສານຕ່າງປະເທດຄາດຄະເນເສດຖະກິດຫວຽດນາມຈະດີຂຶ້ນ

ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2023 ບັນລຸ 5,33%
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