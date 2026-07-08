ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາຈຳນວນປະຊາກອນໃໝ່
ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນຊຸມທົດສະວັດຈະມາເຖິງ.ການຕີລາຄາເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ Gilles Pison ແລພ Catherine Scornet ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ (Ined) ຍົກອອກມາໃນການຄົ້ນຄ້ວາຈຳເພາະ “ຫວຽດນາມ: ປະຊາກອນ 100 ລ້ານຄົນໃນປະຈຸບັນ, ໃນມື້ໜ້າຈະແມ່ນເທົ່າໃດ” ທີ່ໄດ້ລົງໃນວາລະສານ Population & Societes ສະບັບອອກເດືອນ ມິຖຸນາ 2026.
ຕາມການຄາດຄະເນສະເລ່ຍຂອງ ສປຊ ເຊິ່ງກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຄັດສະເໜີແລ້ວ, ປະຊາກອນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະບັນລຸປະມານ 110 ລ້ານຄົນ ໃນກາງສະຕະວັດທີ XXI ກ່ອນທີ່ຄ່ອຍໆ ເປັນປົກກະຕິ. ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຖືວ່າ ຜົນງານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິວັດແຫ່ງການຫັນປ່ຽນປະຊາກອນວິທະຍາທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍທົດສະວັດ. ພ້ອມກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ອັດຕາການຕາຍໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການເກີດນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບພໍສົມຄວນ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍໃສ່ໃຈວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ຄື ອັດຕາອາຍຸສູງນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສະພາບຂາດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງເພດ.