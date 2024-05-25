ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມໂທດກຳດັບສູນເຊື້ອຊາດ
ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນິວຢອກ ອາເມລິກາ, ໃນຫົວຂໍ້ ວັດທະນະທຳສັນຕິພາບ ເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາດັບສູນເຊື້ອຊາດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມໂທດກຳດັບສູນເຊື້ອຊາດຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ກໍມີຄວາມມານະພະຍາຍາມລະອຽດ, ການກະທຳຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອລົບລ້າງວິນາດຕະກຳດັບສິນເຊື້ອຊາດ ແລະ ລົງໂທດອາດຊະຍາກອນດັບສູນເຊື້ອຊາດ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ການກະທຳນີ້ ໄດ້ເລີ່ມມາຈາກນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາມໃດກໍເຄົາລົບຄຸນຄ່າຊີວິດມະນຸດ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ແລະ ທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເຊີດຊູກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ.
ດ້ວຍຖານະເປັນປະເທດສະມາຊິກ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ລົງໂທດອາດຊະຍາກອນດັບສູນເຊື້ອຊາດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະປະເທດຂອງຕົນຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນໃນຂົງເຂດນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.