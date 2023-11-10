ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບຸກໂຈມຕີສາມັນຊົນ
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງສະພາບການໃນປັດຈຸບັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ.ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງຕໍ່ການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບຸກໂຈມຕີສາມັກຊົນ, ພະນັກງານມະນຸດສະທຳ, ນັກຂ່າວ, ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງແຮງ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ຢາກບັນດາຝ່າຍຕ້ອງຢຸດຍິງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານມະນຸດສະທຳ. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈມະຕິທີ່ໂດຍ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມດ່ວນ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ຜ່ານມາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຕ້ອງຢຸດຍິງຢ່າງທັນທີ, ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ປົກປ້ອງສາມັນຊົນ ແລະ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ, ສ້າງແລວມະນຸດສະທຳ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ພວມຖືກກັກຕົວຢ່າງທັນທີ.
ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນວ່າ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ນຳຫວຽດນາມ ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ປະເທດ ຄອບງຳເງິນຕາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບົດລາຍງານຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການບໍລິຫານນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄອບງຳເງິນຕາ.