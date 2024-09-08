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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ໄທ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ທິດ​ທາງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ

ໂດຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ວັນທີ 06 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ພ້ອມກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ Eksiri Pintaruchi ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 10 ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ.
ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມ (ພາບ: baoquocte.vn)

 ໃນກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍຕີລາຄາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ຫວຽດນາມ - ໄທ ພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມທີ່ສຸດໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ມີຄວາມເຫັນດີເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ບາງທິດທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພິເສດ ແມ່ນກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ໄລຍະ 2022 – 2027  ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍສຳຄັນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

        ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຂົນຂວາຍດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບພາຫະນະດ ໃນນັ້ນ ມີການຂຸດຄົ້ນເສັ້ນທາງລຽບຕາມແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ, ພັດທະນາລະບົບທາງບົກ ແລະ ທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ ໄທ - ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Choi Young Sam ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ຫັນເນື້ອໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເປັນລະອຽດ, ກໍຄືສຳຫຼວດກວດຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜ່ານມາ.
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