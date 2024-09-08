ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທິດທາງຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ
ໃນກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍຕີລາຄາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ຫວຽດນາມ - ໄທ ພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມທີ່ສຸດໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ມີຄວາມເຫັນດີເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ບາງທິດທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພິເສດ ແມ່ນກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ໄລຍະ 2022 – 2027 ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍສຳຄັນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຂົນຂວາຍດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບພາຫະນະດ ໃນນັ້ນ ມີການຂຸດຄົ້ນເສັ້ນທາງລຽບຕາມແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ, ພັດທະນາລະບົບທາງບົກ ແລະ ທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ ໄທ - ລາວ - ຫວຽດນາມ.