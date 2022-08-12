ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ທັດສະນະສຳລັບບັນຫາ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ)
ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຈະບໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາຂອງທົ່ວໂລກ.
ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນປະຈຳເດືອນທີ່ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ ໄຕ້ຫວັນ ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງປະທານສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ Nancy Pelosi, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ “ປະເທດຈີນດຽວ” ແລະ ຫວັງວ່າ ບັນດາຝ່າຍຈະອົດກັ້ນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບທີ່ມີສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ:
“ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ ໄຕ້ຫວັນ ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນປະຈຳ. ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຄືໃນປັດຈຸບັນ. ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເອກະສານລວມໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ບົນພື້ນຖານການຢຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກການ ປະເທດ ຈີນ ດຽວ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະອົດກັ້ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບການຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ ໄຕ້ຫວັນ ເຄັ່ງຕຶງ ຂຶ້ນຕື່ມ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ ກໍຄືໃນທົ່ວໂລກ.”
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ຖືວ່າ, ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຈະບໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາຂອງທົ່ວໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)