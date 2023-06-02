ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດກອບການກະທຳ Sendai ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດໄພພິບັດ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກວດກາກາງສະໄໝ ການປະຕິບັດກອບການກະທຳ Sendai ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດໄພພິບັດ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນກະທຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພື່ອອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການດ້ານການເມືອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ປະຊາຄົມສາກົນຕໍ່ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຸລິມະສິດ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນ 4 ບຸລິມະສິດຂອງ ກອບການກະທຳ Sendai ເປັນລະອຽດນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຈົດຮອດປີ 2030. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໄພທຳມະຊາດ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທົ່ວໂລກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດໄພພິບັດ. ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ ຫັນປ່ຽນຈາກ “ການຮັບມືທີ່ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບ” ມາເປັນການ “ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມື” ໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ເຫັນເປັນກົດໝາຍ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວພາຍໃນປະເທດກໍ່ຄືການໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຂອງກອບການກະທຳ Sendai.