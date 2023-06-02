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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກອບ​ກາ​ນ​ກະ​ທຳ Sendai ກ່ຽວ​ກັບ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​​ເກີດໄພ​ພິ​ບັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການດ້ານການເມືອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ປະຊາຄົມສາກົນຕໍ່ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຸລິມະສິດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກວດກາກາງສະໄໝ ການປະຕິບັດກອບການກະທຳ Sendai ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດໄພພິບັດ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນກະທຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພື່ອອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການດ້ານການເມືອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ປະຊາຄົມສາກົນຕໍ່ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຸລິມະສິດ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນ 4 ບຸລິມະສິດຂອງ ກອບການກະທຳ Sendai ເປັນລະອຽດນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຈົດຮອດປີ 2030. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໄພທຳມະຊາດ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທົ່ວໂລກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດໄພພິບັດ. ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ ຫັນປ່ຽນຈາກ “ການຮັບມືທີ່ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບ” ມາເປັນການ  “ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມື” ໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ເຫັນເປັນກົດໝາຍ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວພາຍໃນປະເທດກໍ່ຄືການໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຂອງກອບການກະທຳ Sendai.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພວມ​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນຊ້​ຽງ​ຢາງ​ຮົງ 10 ຂອງ​ ຈີນ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພວມ​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນຊ້​ຽງ​ຢາງ​ຮົງ 10 ຂອງ​ ຈີນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຈີນ ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ.
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