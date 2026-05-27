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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ ກ​ຽມ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ 2026 ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ 2026 (ASEAN Future Forum 2026) ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 9 – 10 ມ​ິ​ຖຸ​ນາ, ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຮ່ວມ​ກັນ​ສ້າງ​ອະ​ນາ​ຄົດລວມ: ສັນ​ຕິ​ພາບ, ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ, ຖື​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ”.
  ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ແມັ້ງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ (ພາບ: VOV5)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ພົວ​ພັນຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໂດຍ​ເປັນ​ປະ​ທານກ​ານ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ສາ​ກົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດ​ການ​ນີ້, ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ແມັ້ງ​ເກືອງ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ປີ​ນີ້​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນກວ່າ, ເນຶ້ອ​ໃນ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນກວ່າ, ມີຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວກວ່າ ເມືີ່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກ່ອນ​ນີ້. ທ່ານ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ ແມ່ນເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ, ນັບ​ທັງ​ຂັ້ນ​ສູງ ແລະ ລົງ​ເລິກ. ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສະ​ພາຍ​ການ​ອາ​ຊຽນ​ພວມ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​​ມະ​ໂນ​ພາບ ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃໝ່. ຜ່າ​ນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ, ອາ​ຊຽນ ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ບັນ​ດາ​ທັດ​ສະ​ນະ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ລວມ ແລະ ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫ​າທີ່​ພວມ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳ TCC Group ຂອງ ໄທ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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