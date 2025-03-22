Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສອງສູນການເງິນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ແລະ ທ່ານ Tom Theobald ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານອົງການ Luxembourg for Finance (ພາບ: VGP)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ Luxembourg, ວັນທີ 20 ມີນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງໄດ້ແລກປ່ຽນກັບການນຳອົງການ Luxembourg for Finance ແລະ ພົບປະກັບບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການເງິນ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສອງສູນການເງິນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນ ວ່ານີ້ແມ່ນບັນດາບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດຂອງ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກຊ່ຽວຊານຂອງ Luxembourg ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສ້າງສູນການເງິນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ Tom Theobald ໄດ້ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາໂດຍໄວຂອງຫວຽດນາມໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ທ່ານຢັ້ງຢືນອົງການ Luxembourg for Finance ກໍ່ຄືບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສູນການເງິນສາກົນ, ໃນນັ້ນມີບັນດາບັນຫາລະອຽດຄື: ລະບອບລະບຽບການ, ນິຕິກຳ, ກົນໄກຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາ ເປົ້າໝາຍ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊົນ​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ທ່າ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຍານ​ລອງ​ແທັງ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ​ປີ 2025

ຊົນ​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ທ່າ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຍານ​ລອງ​ແທັງ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ​ປີ 2025

ທີ່ການເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ກໍ່ສ້າງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນລອງແທັງ ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top