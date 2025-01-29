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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ຮ່ວມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກຽມ​ພ້ອມ, ການ​ຮັບ​ມື ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໃນ​ປີ 2026

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ປະສານງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຖືເປັນສຳຄັນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ບົດບາດ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມໃນວຽກງານລວມຂອງອົງການຫຼາຍຝ່າຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໜ່ວຍໂລກນີ້
ຫວຽດນາມເປັນຜູ້ປະສານງານຮ່ວມໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການກຽມພ້ອມ, ການຮັບມື ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໃນປີ 2026 (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານ Philemon Yang ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢ່າງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ທ່ານ Maurizio Massari  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອີຕາລີ ປະຈຳ ສປຊ ເປັນຜູ້ປະສານງານຮ່ວມເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂອງ ສປຊກ່ຽວກັບການ ກຽມພ້ອມ, ການຮັບມື ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໃນປີ 2026.

ທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສອງທ່ານຈະສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກສປຊ ແລະ ຊຸກຍູ້ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງນີ້ກໍ່ຄືການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບ, ໃນນັ້ນມີເອກະສານກ່ຽວກັບລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ປະສານງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຖືເປັນສຳຄັນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ບົດບາດ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມໃນວຽກງານລວມຂອງອົງການຫຼາຍຝ່າຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໜ່ວຍໂລກນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນງາມຄວາມດີ, ການອຸທິດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ການນຳດີເລີດ.
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