ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເປັນຜູ້ປະສານງານຮ່ວມໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການກຽມພ້ອມ, ການຮັບມື ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໃນປີ 2026
ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານ Philemon Yang ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢ່າງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ທ່ານ Maurizio Massari ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອີຕາລີ ປະຈຳ ສປຊ ເປັນຜູ້ປະສານງານຮ່ວມເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂອງ ສປຊກ່ຽວກັບການ ກຽມພ້ອມ, ການຮັບມື ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໃນປີ 2026.
ທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສອງທ່ານຈະສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກສປຊ ແລະ ຊຸກຍູ້ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງນີ້ກໍ່ຄືການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບ, ໃນນັ້ນມີເອກະສານກ່ຽວກັບລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ປະສານງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຖືເປັນສຳຄັນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ບົດບາດ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມໃນວຽກງານລວມຂອງອົງການຫຼາຍຝ່າຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໜ່ວຍໂລກນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ.