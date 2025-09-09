Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ​ຄັ້ງ​ທີ 22

ກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດ ອາຊຽນ ແມ່ນເວທີປາໄສຮ່ວມມືການທະຫານໃນພາກພື້ນລະຫວ່າງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດບັນດາປະເທດ ແລະ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນກົນໄກຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຂອງອາຊຽນ.
ກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 22 (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 22 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ຈາກາຈາ, ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງໃນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະຍົບປະຊາຊົນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້”, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຫວູຮົ່ງເຊີນ, ຜູ້ບັນຊາການເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 22ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນປະເທດແຫ່ງສັນຕິພາບ, ປ້ອງກັນຕົວຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງສະແດງຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມປີນີ້ແມ່ນເວທີປາໄສສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ກຳລັງກອງທັບອາກາດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ລັກນະສະກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງກອງທັບອາກາດ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

Top