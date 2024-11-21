Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ກັບ ອາກ​ເມ​ເນຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ Alen Simonyan ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ Alen Simonyan (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອາກເມເນຍ. ທ່ານປະທານປະເທດຖືວ່າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ຕັ້ງຫນ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີສອງປະເທດຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍຢັ້ງຢືນວ່າ ອາກເມເນີຍຍາມໃດກໍ່ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກສອງປະເທດຈະສ້າງຕັ້ງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່, ພິເສດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນບົນພື້ນຖານພ້ອມກັນແມ່ນສະມາຊິກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການຄ້າສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ບຣາຊິນ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top