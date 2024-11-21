ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ອາກເມເນຍ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອາກເມເນຍ. ທ່ານປະທານປະເທດຖືວ່າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ຕັ້ງຫນ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີສອງປະເທດຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍຢັ້ງຢືນວ່າ ອາກເມເນີຍຍາມໃດກໍ່ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກສອງປະເທດຈະສ້າງຕັ້ງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່, ພິເສດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນບົນພື້ນຖານພ້ອມກັນແມ່ນສະມາຊິກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການຄ້າສາກົນ.