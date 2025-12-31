Báo Ảnh Việt Nam

ຫວຽດ​ນາມ​ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ນັດ​ພົບ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​ປີ 2026

ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງວັດທະນະທຳຂອງທົ່ວປະເທດ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈດ້ວຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳແຕ່ສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ.
(ພາບປະກອບ: ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ)

ຕາມວາລະສານ Vogue ຂອງຝລັ່ງ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2026, ຫວຽດນາມ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ດຶງດູດທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ, ຍ້ອນການປະສົມປະສານຢ່າງກົມກ່ຽວ ລະຫວ່າງທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ພະລັງຊີວິດທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່. ຄວາມດຶງດູດຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນສະຖານທີ່ທຳມະຊາດທີ່ມີລັກສະນະສັນຍາລັກ. ອ່າວຮະລອງ ດ້ວຍຫາດຊາຍທະເລຂຽວສົດໃສ ແລະ ບັນດາພູຫີນຕັ້ງສະຫງ່ານສືບຕໍ່ແມ່ນຮູບພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ທີ່ເຄີຍປະກົດໃນຫຼາຍຮູບເງົາສາກົນ. ຢູ່ເຂດພາກກາງ, ກຸງເກົ່າເຫ້ວ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວຍ້ອນບັນດາປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າເປັນມໍລະດົກໂລກ.

ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ ກໍ່ເປັນຂີດໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຫວຽນາມ. ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງວັດທະນະທຳຂອງທົ່ວປະເທດ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈດ້ວຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳແຕ່ສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປັດຈຸບັນປະກົດຕົວຄືດັ່ງຕົວເມືອງທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຂື່ອນ ດ້ວຍບັນດາຕຶກອາຄານສູງທີ່ທັນສະໄໝຕັ້ງຢູ່ຄຽງຂ້າງບັນດາກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ເກົ່າແກ່ຕາມໄລຍະເວລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

