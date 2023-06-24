Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນ “ດວງດາວພວມພົ້ນເດັ່ນ” ເພື່ອກາຍເປັນຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຫວຽດນາມ ຮັບຮູ້ການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສູງໃນຫຼາຍປີ
(ພາບປະກອບ: vnanet.vn)

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ເວັບໄຊ portfolio-adviser.com (ອັງກິດ) ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ, ອາດເພີ່ມລະດັບຈາກຕະຫຼາດໃກ້ຈະພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນເປັນຕະຫຼາດພົ້ນເດັ່ນ.

ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຮັບຮູ້ການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສູງໃນຫຼາຍປີ, ຍ້ອນຄວາມສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ ແລະ ການກຳນົດທິດພັດທະນາຕະຫຼາດຢ່າງປອດໃສຂອງລັດຖະບານ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນເລື່ອງ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາທຸກຍາກຈາກ 17% ລົງລະດັບຕ່ຳກວ່າ 5% ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ. ກຳລັງໜູນຂອງການເຕີບໂຕພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດສຳລັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນລະດັບການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ລົງນາມໃນເອກະສານດ້ານການຄ້າສຳຄັນໃນໄລຍະປິດປະຕູຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ກວ່າ 10 ສະບັບ. ບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນງ່າຍດາຍກວ່າ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ກຳນົດທີ່ຕັ້ງເປັນສູນຜະລິດ, ສຳຜັດກັບບັນດາຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ງ່າຍດາຍກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ການ​ເງິນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ການ​ເງິນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການມຸ່ງຫວັງວ່າຈະຊຸກຍູ້ວິໄສທັດໃໝ່ໃນການປະຕິຮູບລະບົບການເງິນທົ່ວໂລກ ແລະ ບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top