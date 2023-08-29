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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢຶນອັນດັບ 3 ABU Robocon 2023

ໝາກຜົນສຸດທ້າຍແມ່ນ, ທິມມາຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1 ຂອງການແຂ່ງຂັນ Robocon ປີ 2023, ຖັດມາແມ່ນທິມມາຈາກ ຮົ່ງກົງ (ປະເທດຈີນ)
ABU Robocon ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 14 ທິມທີ່ມາຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ 13 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ (ພາບ: qdnd.vn)

ການແຂ່ງຂັນ Robocon ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (ABU Robocon) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 14 ທິມທີ່ມາຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ 13 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.

ມີ 2 ພາກຂອງການແຂ່ງຂັນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໂຣຍດອກໄມ້ ຢູ່ວັດ ອັງກໍ” ແລະ “ໂຍນບ້ວງ”. Robocon ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ພາຍໃນເວລາທີ່ຈຳກັດ. ໝາກຜົນສຸດທ້າຍແມ່ນ, ທິມມາຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1 ຂອງການແຂ່ງຂັນ Robocon ປີ 2023, ຖັດມາແມ່ນທິມມາຈາກ ຮົ່ງກົງ (ປະເທດຈີນ), ໃນຂະນະນັ້ນ, ທິມມາຈາກຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັນຢຶນອັນດັບທີ 3.

ທີ່ເຫດການນີ້, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ມອບທຸງ ABU Robocon ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງຈະເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງເຫດການນີ້ໃນປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລະຄອນດົນຕີ ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ - ສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ສຳລັບບັນດາເລື່ອງລາວແຕ່ປາງກ່ອນ

ລະຄອນດົນຕີ “ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ” - ສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ສຳລັບບັນດາເລື່ອງລາວແຕ່ປາງກ່ອນ

ວັນທີ 16 ຫາ 17 ກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ສູນສິລະປະ ເອົາເກີ ຮ່າໂນ້ຍ ພວກເດັກໃນນະຄອນຫຼວງ ຈະມີໂອກາດເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບໂລກນິທານທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ຜ່ານບົດລະຄອນດົນຕີ “ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ”. ບົດລະຄອນດົນຕີນີ້ຖືກຫັນມາຈາກປຶ້ມທີ່ມີຊື່ດຽວກັນຂອງຜູ້ແຕ່ງ ກວຽນເຈິ່ນ ໂດຍສູນບຳລຸງສ້າງ ແລະ ສິລະປະ FFC ປະຕິບັດ. ລາຍການສະແດງລະຄອນດົນຕີໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ນັກສະແດງອາຊີບ ແລະ ສະໝັກຫຼິ້ນເກືອບ 200 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພວກນ້ອງອະນຸຊົນ . ນີ້ຈະເປັນຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບພວກເດັກ ໃນໂອກາດບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ວັນເພງເດືອນ 8
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