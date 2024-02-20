ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ
ແຕ່ວັນທີ 19 - 22 ກຸມພາ, ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APRC) ຄັ້ງທີ 37 ດຳເນີນໄປຢູ່ນະຄອນ Colombo, ປະເທດ ສີລັງກາ, ດ້ວຍໂຄງການດຳເນີນງານສຸມໃສ່ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານ, ທັນຍາຫານ.
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດ ແລະ ການກະທຳໃນ 5 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ, ໃນນັ້ນມີ: ການຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຟຸມເຟືອຍອາຫານ; ຫັນປ່ຽນອາຊີບຂຸດຄົ້ນ ແລະ ລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດທົນທານຜ່ານການຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ອາຫານ. ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກຜ່ານການຮັກສາການສົ່ງອອກເຂົ້າ ກໍ່ຄືບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດອື່ນແບບຍືນຍົງ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ພວມຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການກະທຳລະດັບຊາດ ຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ອາຫານແບບໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງຮອດປີ 2030.