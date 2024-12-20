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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ .
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2026-2028

ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2026 – 2028. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນີ້.

ຕາມທ່ານນາງໂຄສົກແລ້ວ, ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນເວທີປາໄສຫລາຍຝ່າຍ.

 “ເລື່ອງອອກສະຫມັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນການຢັ້ງຢືນ ການສືບທອດບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການປະກອບສ່ວນຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ຫວຽດນາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ບັນດາປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ ຫວຽດນາມ ອອກສະຫມັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນອາຍຸການຈະມາເຖິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດນັບທັງກົນໄກສອງຝ່າຍ ແລະຫຼາຍຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
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