ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2026 – 2028. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນີ້.
ຕາມທ່ານນາງໂຄສົກແລ້ວ, ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນເວທີປາໄສຫລາຍຝ່າຍ.
“ເລື່ອງອອກສະຫມັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນການຢັ້ງຢືນ ການສືບທອດບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການປະກອບສ່ວນຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ຫວຽດນາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ບັນດາປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ ຫວຽດນາມ ອອກສະຫມັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນອາຍຸການຈະມາເຖິງ”.