ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ຕຸລາ, ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ ສີຫາສັກ ພວງເກດແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນລະອຽດ, ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 4, ໃນນັ້ນ ສຸມໃສ່ສ້າງໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ໄລຍະ 2026 - 2030 ໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານ ສີຫາສັກ ພວງເກດແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ໄທ.
ລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້້ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງບັນລຸວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 25 ຕື້ USD; 2 ຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ໃຫ້ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ, ສ້າງລະບົບຊີວະພາບນະວັດຕະກຳ… 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສົມທົບກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ວ່າສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການໃດນຳໃຊ້ຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດນີ້ເພື່ອຕ້ານຄືນປະເທດອື່ນ.