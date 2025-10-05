Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ

ລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້້ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງບັນລຸວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 25 ຕື້ USD.
ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ ສີຫາສັກ ພວງເກດແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ (ພາບ: mofa.gov.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ຕຸລາ, ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ ສີຫາສັກ ພວງເກດແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນລະອຽດ, ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 4, ໃນນັ້ນ ສຸມໃສ່ສ້າງໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ໄລຍະ 2026 - 2030 ໂດຍໄວ.

ສ່ວນທ່ານ ສີຫາສັກ ພວງເກດແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ໄທ.

ລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້້ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງບັນລຸວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 25 ຕື້ USD; 2 ຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ໃຫ້ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ, ສ້າງລະບົບຊີວະພາບນະວັດຕະກຳ… 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສົມທົບກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ວ່າສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການໃດນຳໃຊ້ຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດນີ້ເພື່ອຕ້ານຄືນປະເທດອື່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ສົ່ງຈົດໝາຍຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພະຍຸລູກທີ 10

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ສົ່ງຈົດໝາຍຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພະຍຸລູກທີ 10

ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ແລະ ສະແດງຄວາມເຫັນໃຈຢ່າງຈິງໃຈທີ່ສຸດເຖິງລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top