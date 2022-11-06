ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ
ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂາປະຈຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ ເປັນປະທານຮ່ວມການສົນທະນາຄັ້ງນີ້.
ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ ແລະ ທ່ານ Heng Chi How
ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ບັນດາການພົວພັນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (DPD) ຄັ້ງທີ 13 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສິງກະໂປ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ. ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂາປະຈຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ ເປັນປະທານຮ່ວມການສົນທະນາຄັ້ງນີ້.
ທີ່ການສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດຈຸດສຸມຄື: ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງກອງທັບເຮືອ, ກອງທັບອາກາດ, ຕຳຫຼວດທະເລສອງປະເທດ; ຄົ້ນຄ້ວາເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທ່າແຮງ...
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ Heng Chi How, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ອາວຸໂສຮັບຜິດຊອບດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງທະເລ (IFC) ຢູ່ຖານທີ່ໝັ້ນກອງທັບເຮືອ Changi ແລະ ເຮັດວຽກກັບສະຖາບັນສາກົນຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດ (ອັງກິດ) ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ (IISS – Asia).
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)