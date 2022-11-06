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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ

ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂາປະຈຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ ເປັນປະທານຮ່ວມການສົນທະນາຄັ້ງນີ້.

ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂາປະຈຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ ເປັນປະທານຮ່ວມການສົນທະນາຄັ້ງນີ້.

   

ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ ແລະ ທ່ານ Heng Chi How 

ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ບັນດາການພົວພັນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (DPD) ຄັ້ງທີ 13 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສິງກະໂປ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ. ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂາປະຈຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ ເປັນປະທານຮ່ວມການສົນທະນາຄັ້ງນີ້.

        ທີ່ການສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດຈຸດສຸມຄື: ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງກອງທັບເຮືອ, ກອງທັບອາກາດ, ຕຳຫຼວດທະເລສອງປະເທດ; ຄົ້ນຄ້ວາເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທ່າແຮງ...

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ Heng Chi How, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ອາວຸໂສຮັບຜິດຊອບດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ.  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮ່ວາງຊວນຈ໊ຽນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງທະເລ (IFC) ຢູ່ຖານທີ່ໝັ້ນກອງທັບເຮືອ Changi ແລະ ເຮັດວຽກກັບສະຖາບັນສາກົນຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດ (ອັງກິດ) ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ (IISS – Asia).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2022), ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບ 1.172 ຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ
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