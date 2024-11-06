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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເຫັນດີສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ. (ພາບ: VGP/Nhật Bắc)

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 8 ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນັ້ນໜັກເຖິງການສົມທົບກັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 2 ປະເທດ ເພື່ອຫັນບັນດາໝາກຜົນການແລກປ່ຽນ, ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ພິເສດແມ່ນໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປປ.ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2024 ແລະ ການພົບປະຂອງ 2 ກົມການເມືອງ ໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ; ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ; ເຫັນດີສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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