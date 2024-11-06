ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເຫັນດີສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 8 ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນັ້ນໜັກເຖິງການສົມທົບກັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 2 ປະເທດ ເພື່ອຫັນບັນດາໝາກຜົນການແລກປ່ຽນ, ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ພິເສດແມ່ນໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປປ.ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2024 ແລະ ການພົບປະຂອງ 2 ກົມການເມືອງ ໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ; ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ; ເຫັນດີສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.