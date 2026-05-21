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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ນູແວນເຊລັງ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນໃຫ້ບັນລຸ 3 ຕື້ USD

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 3 ຕື້ USD
  (ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ)  

ຕອນ​ບ່າ​ຍ​ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນ​າ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ Christopher Luxon, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນູແວນເຊລັງ. ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ 2 ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີເປັນເອກະພາບ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ, ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ, ສູ້​ຊົນ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ 2 ສົ້ນ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ 3 ຕື້ USD; ສ້າງ​ຄວາມສະ​ດວກ​ໃຫ​້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິ​ດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ກັນ​ໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ. ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ 2 ທ່ານກໍ່​ເປັນເອກະພາບເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ປ່ຽ​ນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າອ​າ​ກາດ, ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພະ​ລັງ​ງານ, ຊຸກ​ຍູ້​ຮູບ​ແບບ​ກະ​ສິ​ກຳ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ຕ່ຳ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ຄືນ​ໃໝ່, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແຮງ​ລົມ ແລະ ໄຟ​ຟ້າ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ 2 ທ່ານກໍ່​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກ​ົນ ແລະ ເຄົາ​ລົບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍຢືນຢັນຄືນໃໝ່ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມື ເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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