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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກແວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດຫັນພະລັງງານເປັນສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ

2 ຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ເພີ່ມທະວີກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນອກແວ Jonas Gahr Støre (ພາບ: dangcongsan.vn)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ນອກແວ, ວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ Oslo, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນອກແວ Jonas Gahr Støre. ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຮ່ວມ.

ແຈ້ງການໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ນອກແວ ຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ 2 ຝ່າຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍາວນານ ແລະ ຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ. 2 ຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ເພີ່ມທະວີກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືຄວາມອາດສາມາດສ້າງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ.

ແຈ້ງການກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກແວ ປາດຖະໜາຢາກຍູ້ໄວວິວັດການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະສະມາຄົມການຄ້າເສລີ ເອີລົບ (EFTA), ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ COP 28, ຢ້ຽມຢາມ ຕວັກກີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ COP 28, ຢ້ຽມຢາມ ຕວັກກີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການໄປປະຕິບັດງານຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 03 ທັນວາ.
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