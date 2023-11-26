ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກແວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດຫັນພະລັງງານເປັນສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ນອກແວ, ວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ Oslo, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນອກແວ Jonas Gahr Støre. ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຮ່ວມ.
ແຈ້ງການໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ນອກແວ ຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ 2 ຝ່າຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍາວນານ ແລະ ຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ. 2 ຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ເພີ່ມທະວີກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືຄວາມອາດສາມາດສ້າງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ.
ແຈ້ງການກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກແວ ປາດຖະໜາຢາກຍູ້ໄວວິວັດການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະສະມາຄົມການຄ້າເສລີ ເອີລົບ (EFTA), ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.