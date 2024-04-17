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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸບາ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ

2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ທ່ານພົນຕີ ເລວັນຕວຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ທ່ານພົນຕີ Lázaro Alberto Álvarez Casas, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸບາ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ກຸບາ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ (ແຕ່ວັນທີ 14 – 19 ເມສາ), ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດໂດຍທ່ານພົນຕີ ເລວັນຕວຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານພົນຕີ Lázaro Alberto Álvarez Casas, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸບາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຕຳຫຼວດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ…

2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີສົມທົບກັນຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ຜະລິດບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນໃຊ້ສະເພາະ; ບຳລຸງສ້າງຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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