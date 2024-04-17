ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸບາ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ກຸບາ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ (ແຕ່ວັນທີ 14 – 19 ເມສາ), ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດໂດຍທ່ານພົນຕີ ເລວັນຕວຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານພົນຕີ Lázaro Alberto Álvarez Casas, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸບາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຕຳຫຼວດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ…
2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີສົມທົບກັນຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ຜະລິດບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນໃຊ້ສະເພາະ; ບຳລຸງສ້າງຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ.