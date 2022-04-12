ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາດ້ານການຄ້າຊາຍແດນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືພັດທະນາດ້ານການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດຄັ້ງທີ XI ໃນປີ 2018 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການພົວພັນດ້ານການຄ້າເວົ້າລວມ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າສະເພາະ ໄດ້ມີບາດກ້າວພັດທະນາໃຫມ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານລະດັບການເຕີບໂຕຕັ້ງຫນ້າໃນວົງເງິນນຳເຂົ້າສົ່ງອອກລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ປີ 2021 ວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນບັນລຸ 1,37 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 33,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ ຊື່ງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດວາງອອກໃຫ້ຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າສອງປະເທດ (10%).
ໃນນັ້ນ ວົງເງິນນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງຫວຽດນາມ ຈາກ ລາວ ບັນລຸເກືອບ 780 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 70% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020. ນີ້ແມ່ນລະດັບເປັນຫນ້າຊື່ນຊົມ ບໍ່ພຽງແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ -ລາວ ໃນຊຸມປີກ່ອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງທຽບໃສ່ກັບການເຕີບໂຕວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຫລາຍປະເທດໃນພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີວາງອອກ 7 ທິດທາງ ຮ່ວມມືພັດທະນາດ້ານການຄ້າຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ມີການສຳຫລວດກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເຫນີບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດກະໂດດຂັ້ນ, ມີກຳລັງດູດດື່ມພຽງພໍເພື່ອດຶງດູດແຫລ່ງເງິນລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ບັນດາເຂດເສດຖະກິດດ່ານຊາຍແດນ; ຊຸກຍູ້ການພົບປະສົນທະນາເພື່ອລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ສິນຄ້າສອງປະເທດ ຈໍລະຈອນ, ຈຳຫນ່າຍຢູ່ຕະຫລາດຂອງກັນ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໃສໃຫ້ແກ່ການຄ້າຊາຍແດນພັດທະນາ.