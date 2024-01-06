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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ປອດໄພ, ດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດອັນດັບສູງສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງ Gallup, ດ້ວຍ 92/100 ຄະແນນ.
ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບຫຼາຍກວ່າບັນດາປະເທດອື່ນໃນໂລກ (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດປອດໄພທີ່ສຸດ, ພ້ອມທັງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດຶງດູດທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ ໃນລະດູການທ່ອງທ່ຽວປີນີ້. ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາໃນເວັບໄຊ https://www.traveloffpath.com, ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເວັບໄຊສະໜອງຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາເໜືອ.

ບົດຂຽນທີ່ເອົາລົງໃນວັນທີ 02 ມັງກອນ, ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງ Gallup, ບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ໄຈ້ແຍກ ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ວໍຊິງຕັນ (ອາເມລິກາ), ປະກາດໃນທ້າຍປີ 2023, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເທດ ມີສັນຕິພາບທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນປະເທດຢຶນອັນດັບທີ 7 ໃນໂລກຕາມການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ. ກໍ່ຕາມບົດຂຽນນີ້ແລ້ວ, ປີ 2024 ຈະແມ່ນປີທ່ອງທ່ຽວຂອງ ອາຊີ, ໃນນັ້ນທຸກຄວາມສົນໃຈຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫັນມາ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດອັນດັບສູງສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງ Gallup, ດ້ວຍ 92/100 ຄະແນນ. ໃນບົດຂຽນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບຫຼາຍກວ່າບັນດາປະເທດອື່ນໃນໂລກ. ເມື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບມູນຄ່າການທ່ອງທ່ຽວ, ບົດຂຽນໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ດູດດື່ມທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິງ: ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ ​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບພິ​ເສດ​ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງຈິງ: ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ ​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບພິ​ເສດ​ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດ ແກ່ສາຍພົວພັນແບບພິເສດຫວຽດນາມ - ລາວ.
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