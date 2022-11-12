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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດນັດພົບດູດດື່ມຂອງບັນດານັກລົງທຶນ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນດານະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍົກອອກມາແມ່ນບັນລຸປະສິດທິຜົນດີພໍສົມຄວນ, ໄພເງິນເຟິ້ໄດ້ຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າຫຼາຍປະເທດ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເວັບໄຊ thaipublica.org ຂອງ ໄທ ໄດ້ລົງພິມບົດຂຽນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ແມ່ນສະຖານທີ່ດູດດື່ມຂອງບັນດານັກລົງທຶນ ໄທ. ຕາມບົດຂຽນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນດານະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍົກອອກມາແມ່ນບັນລຸປະສິດທິຜົນດີພໍສົມຄວນ, ໄພເງິນເຟິ້ໄດ້ຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າຫຼາຍປະເທດ. ປະຈຸບັນ, ໄທ ແມ່ນນັກລົງທຶນໃຫຍ່ອັນດັບທີ 9 ໃນຈຳນວນ 140 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ດູດດື່ມຂອງບັນດານັກລົງທຶນ ໄທ ໃນກວ່າ 1 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ຄາດວ່າ, ການລົງທຶນຈະນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ.

ໜັງສືພິມໂລກ (die Welt) ຂອງ ເຢຍລະມັນ, ສະບັບອອກວັນທີ 09 ພະຈິກ,  ໄດ້ລົງພິມບົດຂຽນຍ້ອງຍໍນະໂຍບາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຶງດູດສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ຕາມບົດຂຽນ, ຕົວຈິງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົບລ້າງສະພາບອຶດຫິວທຸກຍາກ. ບົດຂຽນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ປະຈຸບັນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກງານຢ່າງດຸໝັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ພະຈິກ. ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການແລກປ່ຽນ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາແບບເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງບັນດາການນຳຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງກ່ວາສອງປີຖືກຕັດຕອນຍ້ອນໂລກລະບາດ.
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