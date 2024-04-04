ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຮຸງກາຣີ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຮຸງກາຣີ, ວັນທີ 02 ເມສາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ László Kövér.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ, 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ, ໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານກໍ່ພວຍພອນໃຫ້ ຮຸງກາຣີ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງນີ້ຈະຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ); ທ່ານໄດ້ຂອບໃຈ ຮຸງກາຣີ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍ, ຊຸກຍູ້ການລົງນາມສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະມາຊິກ ອີຢູ ທຳອິດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາ EVIPA; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ຮຸງກາຣີ ໃນອາຍຸການເປັນປະທານ ອີຢູ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ ອີຢູ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາ EVIPA, ສະໜັບສະໜູນຄະນະກຳມະການເອີລົບ (ອີຊີ) ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” (IUU) ສຳລັບຜະລິດຕະພັນສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ László Kövér ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຮຸງກາຣີ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ຍາມໃດກໍ່ພະຍາຍາມເພື່ອກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.