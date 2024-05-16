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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂດແຮງງານນອກລະບົບ

ຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີ 65% ກຳລັງແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາຂົງເຂດນອກລະບົບ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍນະໂຍບາຍເພື່ອພັດທະນາບົດບາດ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຊອບທຳຂອງບັນດາບຸກຄົນ.
(ທີ່ວາລະສົນທະນາຂັ້ນສູງ)

ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ຈັດວາລະສົນທະນາຂັ້ນສູງ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນຳໃຊ້ຂົງເຂດແຮງງານນອກລະບົບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາກວມລວມຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ”.

        ທີ່ວາລະສົນທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ແບ່ງປັນວ່າ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີ 65% ກຳລັງແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາຂົງເຂດນອກລະບົບ ແລະ  ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍນະໂຍບາຍເພື່ອພັດທະນາບົດບາດ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຊອບທຳຂອງບັນດາບຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວນອກລະບົບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ຜ່ານນັ້ນ, ຮັກສາຄວາມຕິດພັນໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ.

        ທ່ານກໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສົ່ງເສີມບັນດາຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຜ່ານບັນດາຮູບແບບຮ່ວມສຳພັນທີ່ເໝາະສົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ ແລະ ສຶກ​ສາ​ເດັກ​ຂັ້ນ​ອະ​ນຸ​ບານ

ອາ​ຊຽນ ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ ແລະ ສຶກ​ສາ​ເດັກ​ຂັ້ນ​ອະ​ນຸ​ບານ

ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ໄດ້ດຳເນີນເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບການ “ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກຂັ້ນອະນຸບານໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ແລະ ສຶກສາຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ”.
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