ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ພົນລະເມືອງເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແຕ່ວັນທີ 29 – 30 ເມສາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 57 ຄະນະກຳມະການພົນລະເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາ (CPD) ຂອງສະພາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສະຫະປະຊາຊາດ (ECOSOC). ມີລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີສະເພາະກິດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດກວ່າ 30 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ສຸມໃສ່ຕີລາຄາກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ ພາຍຫຼັງກວ່າ 30 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດ “ໂຄງການກະທຳກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາ” (ICPD) ແລະ ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ພ້ອມທັງສະເໜີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນໃນຂົງເຂດນີ້.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຢຸຍດົງ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາພົນລະເມືອງ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງບົດກ່າວປາໄສຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຢຸຍດົງ, ກໍຄືບັນດາບົດຮຽນ ແລະ ໝາກຜົນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້.
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມຈັດເຫດການ “ນຳໃຊ້ໝາກຜົນກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ” ພ້ອມກັບ ອົດສະຕາລີ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສະເໜີບົດຮຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.