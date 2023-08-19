ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາການແພດພື້ນເມືອງ
ກອງປະຊຸມການແພດພື້ນເມືອງທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 1 ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ໄດ້ຮ່ວມຈັດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ G20 ແຕ່ວັນທີ 17-18 ສິງຫາ ຢູ່ເມືອງເອກ Gandhinagar, ລັດ Gujarat, ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ອິນເດຍ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ໜ່ວຍໂລກໜຶ່ງ, ຄອບຄົວໜຶ່ງ, ອະນາຄົດໜຶ່ງ”, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດພື້ມເມືອງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ປຶກສາຫາລືພ້ອມກັບ WHO ສ້າງນະໂຍບາຍພັດທະນາຍຸດທະສາດການກະທຳໄລຍະ 2025 – 2034 ກ່ຽວກັບການແພດພື້ນເມືອງ. ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຮືອງລຽນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຊາວທາຍເຢືອງ ຈຳກັດ, ແບ່ງປັນບາງຈຸດຕັ້ງໜ້າໃນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາການແພດພື້ນເມືອງຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງການແພດພື້ນເມືອງໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
ປະຈຸບັນ, 170 ປະເທດສະມາຊິກໄດ້ລາຍງານກັບ WHO ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ການແພດພື້ນເມືອງຂອງຕົນ.