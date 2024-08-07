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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແຈ້ງເຕືອນພົນລະເມືອງກ່ຽວກັບສະພາບການປະທະກັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຈ້ງເຕືອນວ່າ, ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄວນໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນຈຸດເວລານີ້.
ສະພາບຄວາມເຕັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ລີບັງ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ (ພາບ: Reuters)

 

ວັນທີ 05 ສິງຫາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ສະພາບຄວາມເຕັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ລີບັງ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ກໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງພົນລະເມືອງ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຈ້ງເຕືອນວ່າ, ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄວນໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນຈຸດເວລານີ້. ໃນກໍລະນີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ພວມຢູ່ ລີບັງ, ຕ້ອງຍົກຍ້າຍທັງຄົນ ແລະ ຊັບສິນໄປຍັງປະເທດທີ 3 ຫຼື ກັບເມືອ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຈ້ງເຕືອນວ່າ, ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງເຄົາລົບປະຕິບັດຕາມບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ການແນະນຳກ່ຽວກັບມາດຕະການປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຳນາດການປົກຄອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ; ຕິດຕາມຂໍ້ມູນແຈ້ງເຕືອນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ສະຖານກົງສູນ ຫຼື ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ, ອີຣານ, ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ) ເພື່ອມີການຮັບມືຢ່າງທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gennady Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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