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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເອົາໃຈໃສ່ຫນູນຊ່ວຍປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມປາດຖະຫນາຢາກປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ຂອງກຳປູເຈຍ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 26-29 ທັນວາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍ ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ນຳຫນ້າຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ  ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ມີການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາອົງການກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວປະຊາຄົມຊາວ ກຳປູເຈຍ ເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ພະນົມເປັນ ແລະ ແຂວງ Preah Sihanouk ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ ກຳປູເຈຍ.

ທີ່ການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມປາດຖະຫນາຢາກປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ຂອງກຳປູເຈຍ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີປາດຖະຫນາຢາກບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກຳແຫນ້ນບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງ ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບເອກະສານນິຕິກຳ ແລະ ການປະຕິບັດ.

ການນຳກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ, ເຈົ້າຄອງ ນະຄອນ ພະນົມເປັນ ແລະ ແຂວງ Preah Sihanouk ຕີລາຄາສູງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ພວມນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ; ຢືນຢັນແຜນນະໂຍບາຍ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ກຳປູເຈຍ, ໃນນັ້ນ ມີຊາວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ ບົນຈິດໃຈເຄົາລົບກົດໝາຍຂອງ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງມີ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ ແລະ ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ນອນໃນ Top ແຖວໜ້າໂລກ.
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