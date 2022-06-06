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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 48 ຂັ້ນດັດຊະນີຟື້ນຟູໂຄວິດ-19

ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນປະເທດທຳອິດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍົກເລີກບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການວິໄຈ, ສັກວັກຊິນ ແລະ ແຍກຕົວໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

 ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 48 ຄັ້ງ, ຈັດອັນດັບທີ 14 ໃນຕະຕາລາງຈັດອັນດັບດັດຊະນີຟື້ນຟູ ໂຄວິດ-19 ຍ້ອນບັນດາໝາກຜົນການຄວບຄຸມໂລກລະບາດ, ສັກວັກຊິນທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ເປີດປະຕູພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຊິ່ງໄດ້ຍົກອອກທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ ຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ດ້ວຍພົນລະເມືອງກວ່າ 80% ໄດ້ສັກວັກຊິນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ກວ່າ 60% ໄດ້ສັກເຂັມທີ 2, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບ 27/30 ຄະແນນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດສັກວັກຊິນ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນປະເທດທຳອິດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍົກເລີກບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການວິໄຈ, ສັກວັກຊິນ ແລະ ແຍກຕົວໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ.

ດັດຊະນີຟື້ນຟູໂຄວິດ-19 ຍິງໄດ້ຈັດຢູ່ລະດັບສູງ, ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນນັ້ນຍິງໃກ້ກັບຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ. ດັດຊະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນ ອັດຕາຕິດແປດ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຕ່ຳ, ການສັກວັກຊິນດີກວ່າ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນສະພາບການໃໝ່”.
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