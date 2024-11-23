ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດຄັ້ງທີ 1
ແຕ່ວັນທີ 09 – 11 ທັນວາ, ຢູ່ Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An (ແຂວງ ກວາງນາມ), ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈະສົມທົບກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວສະຫະປະຊາຊາດ (UN Tourism) ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດຄັ້ງທີ 1 ແລະ ວາລະປະຊຸມປະຈຳປີເຄືອຂ່າຍບ້ານທ່ອງທ່ຽວດີທີ່ສຸດຂອງ UN Tourism. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນມາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ UN Tourism ແລະ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ປະຊາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກພື້ນເອກະຊົນ 300 ຄົນ.
ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເຫດການຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ, ທ່ານ ຮ່າວັນຊຽວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ, ຄື: ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວພັດທະນາຊົນນະບົດ; ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ; ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສຳຜັດກັບຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຈຸດນັດພົບຊົນນະບົດ”.