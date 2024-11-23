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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດຄັ້ງທີ 1

ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນມາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ UN Tourism ແລະ ຫວຽດນາມ.
(ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ)

ແຕ່ວັນທີ 09 – 11 ທັນວາ, ຢູ່ Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An (ແຂວງ ກວາງນາມ), ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈະສົມທົບກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວສະຫະປະຊາຊາດ (UN Tourism) ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດຄັ້ງທີ 1 ແລະ ວາລະປະຊຸມປະຈຳປີເຄືອຂ່າຍບ້ານທ່ອງທ່ຽວດີທີ່ສຸດຂອງ UN Tourism. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນມາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ UN Tourism ແລະ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ປະຊາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກພື້ນເອກະຊົນ 300 ຄົນ.

        ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເຫດການຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ, ທ່ານ ຮ່າວັນຊຽວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ, ຄື: ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວພັດທະນາຊົນນະບົດ; ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ; ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສຳຜັດກັບຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຈຸດນັດພົບຊົນນະບົດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ....
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