Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພັນ ACF ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນກະສິກຳແບບຍືນຍົງ

ບັນດາຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງສະຫະພັນ ແມ່ນຮັບປະກັນວິວັດການຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງການປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງໜ້າ.
ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ICD)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຄັ້ງທີ 30 (COP30) ຢູ່ Belém, ບຣາຊິນ, ວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທາງການຂອງ “ສະຫະພັນບັນດາປະເທດນຳໜ້າໃນການຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານ” (ACF).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີຂອງສະຫະພັນ, ທ່ານ ເລກົງແທັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງເຂົ້າຮ່ວມ ACF ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ລະດົມການໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງການເງິນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິກຳ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສ້າງໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງຕົນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນຈາກບັນດາສະມາຊິກອື່ນໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ທັນຍາຫານ, ສະບຽບອາຫານ.

ບັນດາຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງສະຫະພັນ ແມ່ນຮັບປະກັນວິວັດການຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງການປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ພື້ນ ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ເປີດກວ້າງ​ໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ, ຍູ້​ ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດໃຫ້​ຖອຍໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ພື້ນ ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ເປີດກວ້າງ​ໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ, ຍູ້​ ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດໃຫ້​ຖອຍໄປ

ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊິນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດກວ້າງ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍແບບໃໝ່ທີ່ນັບມື້ນັບສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ໃນນັ້ນມີອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top