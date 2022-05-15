ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນວິສາຂະບູຊາສາກົນ VESAK ຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ
ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນວິສາຂະບູຊາສາກົນ VESAK ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທາງອອນລາຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ໄທ ແລະ ສີລັງກາ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໂລກໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ວິກິດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຄືໃນປະຈຸບັນ, ທິດສະດີຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ຄວາມເມດຕາປານີ, ຄວາມປອງດອງຍິ່ງມີຄວາມໝາຍກວ່າເວລາໃດໝົດ ນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ. ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ພ້ອມກັນສົມທົບກັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳ, ຊຸກຍູ້ຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນຫັນປະລິນິພານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.