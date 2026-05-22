ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນຢູ່ ສະໂລວາກີ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະໂລວາກີ, ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ Bratislava (IDEB 2026) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bratislava ແຕ່ວັນທີ 12 – 14 ພຶດສະພາ.
ງານວາງສະແດງໄດ້ເຕົ້າໂຮມ 150 ຫົວໜ່ວຍທີ່ມາຈາກ 17 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ, ວາງສະແດງເຄື່ອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ທັນສະໄໝກວ່າ 250 ຢ່າງ. ພ້ອມກັບບັນດາອາວຸດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ສະໂລວາກີ, ຄື: ປືນໃຫຍ່ຂັບເຄື່ອນເອງ ShKH EVA M3 6×6 ລຸ້ນໃໝ່, ລະບົບປືນຄົກຂັບເຄື່ອນເອງ SAM120 ແລະ ລົດບັນຊາເຄື່ອນທີ່ CPV II, ງານວາງສະແດງຍັງແນະນຳຫຼາຍເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການທະຫານທີ່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ຄື: ລະບົບ robot, ອຸປະກອນການບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ກຳປັ່ນດຳນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ, ເຄື່ອງອຸປະກອນຕິດຕໍ່ເຄື່ອນທີ່… ກອງທັບອາກາດ ສະໂລວາກີ ຍັງສະແດງການຂັບເຮືອບິນສູ້ຮົບ F-16 Block 70, ເຮືອບິນເຮລີກອບເຕີ UH-60M Black Hawk ແລະ ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຍຸດທະວິທີ C-27J Spartan. ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງທີ່ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ສະໂລວາກີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຜະລິດອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນຊາດທີ່ທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ.