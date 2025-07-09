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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າຫນ້າທີ່ອະວຸໂສ ອາຊຽນ ຢູ່ ມາເລເຊຍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ (AMM-58) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ກົວລາລຳເປີ ປະເທດ ມາເລເຊຍ.
ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. (ພາບ: Hằng Linh/TTXVN)

ທ່ານ ເອກອັດຄະລັດຖະທູດ ເຈີນດຶກບິ່ງ, ຜູ້ຮັກສາການ ຫົວຫນ້າ SOM ASEAN ຫວຽດນາມ ນຳຫນ້າ ຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ດຳເນີນພາຍຫລັງສອງສາມອາທິດ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ດ້ວຍຫລາຍໝາກຜົນທີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ເປີດໄລຍະພັດທະນາໃຫມ່ຂອງ ອາຊຽນ. ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາການນຳ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດ ແລະ ວິທີການນຳວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ປີ 2045 ພ້ອມກັບບັນດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງ. ຫັນບັນດາບາດກ້າວ ເປັນລະອຽດ ເພ່ືອໃຫ້ Timor Leste ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ.

ຕາມແຜນການ, ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳອິດໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ AMM-58, ລວມມີ ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກັບ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ(AICHR) ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ SEANWFZ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 5 ທີ່ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ປີນີ້ ແມ່ນ “ກວມລວມ ແລະ ໝັ້ນຄົງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
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