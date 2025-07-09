ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າຫນ້າທີ່ອະວຸໂສ ອາຊຽນ ຢູ່ ມາເລເຊຍ
ທ່ານ ເອກອັດຄະລັດຖະທູດ ເຈີນດຶກບິ່ງ, ຜູ້ຮັກສາການ ຫົວຫນ້າ SOM ASEAN ຫວຽດນາມ ນຳຫນ້າ ຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ດຳເນີນພາຍຫລັງສອງສາມອາທິດ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ດ້ວຍຫລາຍໝາກຜົນທີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ເປີດໄລຍະພັດທະນາໃຫມ່ຂອງ ອາຊຽນ. ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາການນຳ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດ ແລະ ວິທີການນຳວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ປີ 2045 ພ້ອມກັບບັນດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງ. ຫັນບັນດາບາດກ້າວ ເປັນລະອຽດ ເພ່ືອໃຫ້ Timor Leste ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ.
ຕາມແຜນການ, ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳອິດໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ AMM-58, ລວມມີ ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກັບ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ(AICHR) ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ SEANWFZ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 5 ທີ່ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ປີນີ້ ແມ່ນ “ກວມລວມ ແລະ ໝັ້ນຄົງ”.