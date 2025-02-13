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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 3 ເນື້ອໃນສຳຄັນ.
(ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ວັນທີ 11 ກຸມພາ, ກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Fukuoka (ຍີ່ປຸ່ນ). ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 3 ເນື້ອໃນສຳຄັນ. ໃນນັ້ນ, ກ່ຽວກັບການສົ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນປະຈຸບັນ ຕະຫຼອດຮອດການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ພິເສດແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບ ອາຊຽນ. ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປີ 2024, ຍີປຸ່ນ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍແບບໃໝ່. ກ່ຽວກັບທິດທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາການເຈລະຈາ, ທາບທາມຄວາມເຫັນຂັ້ນສູງ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາກົນໄກຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ແລະ ດູດ​ດື່ມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ແລະ ດູດ​ດື່ມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ກົນ

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລັດຖະບານໂລກ ປີ 2025 (WGS) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ດູໄບ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສໃນສອງວາລະປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ “ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ” ແລະ “ການກະທຳມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.
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