ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14
ວັນທີ 11 ກຸມພາ, ກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Fukuoka (ຍີ່ປຸ່ນ). ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 3 ເນື້ອໃນສຳຄັນ. ໃນນັ້ນ, ກ່ຽວກັບການສົ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນປະຈຸບັນ ຕະຫຼອດຮອດການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ພິເສດແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບ ອາຊຽນ. ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປີ 2024, ຍີປຸ່ນ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍແບບໃໝ່. ກ່ຽວກັບທິດທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາການເຈລະຈາ, ທາບທາມຄວາມເຫັນຂັ້ນສູງ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາກົນໄກຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ.