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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ APEC ຄັ້ງທີ 12 ກ່ຽວກັບດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ

ວາລະປຶກສາຫາລືໂຕະມົນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລົງທຶນໃສ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກເພື່ອກະກຽມຮັບມືກັບໂລກລະບາດໃນອະນາຄົດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ”.

ວາລະປຶກສາຫາລືໂຕະມົນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລົງທຶນໃສ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກເພື່ອກະກຽມຮັບມືກັບໂລກລະບາດໃນອະນາຄົດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ”.

    

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຊວັນຕວຽນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 12 ກ່ຽວກັບດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ (HLM12). ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືໂຕະມົນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລົງທຶນໃສ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກເພື່ອກະກຽມຮັບມືກັບໂລກລະບາດໃນອະນາຄົດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ”, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຊວັນຕວຽນ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່ແມ່ນ ທັງປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ ທັງພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເວທີປາໄສ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະຊອກຮູ້ບົດຮຽນຂອງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

        ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ, ສ້າງສັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຖະແຫຼງການ HLM12. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການາດາ ປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ

ການາດາ ປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ

ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງຢາກມີເອກະລາດ, ເສລີພາບ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.
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