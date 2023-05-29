ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ນຳໜ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊີວະພາບສາກົນ Nevsky ຄັ້ງທີ 10 ຢູ່ນະຄອນ Saint Peterburg, ສະຫະພັນລັດເຊຍ, ແຕ່ວັນທີ 24 – 27 ພຶດສະພາ.
ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ມີບົດຄຳເຫັນສຳຄັນ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຊົນສາກົນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຮ້າຍແຮງທົ່ວໂລກ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະພາບຫລຸດລົງຂອງລະບົບຊີວະພາບ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາລັດຖະສະພາເພີ່ມທະວີການກວດກາ ແລະ ສ້າງສຳເລັດກອບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຫັນປ່ຽນພື້ນຖານເສດຖະກິດຕາມທິດເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ; ຖືການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາແມ່ນພື້ນຖານ, ຮັບປະກັນເລື່ອງປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງບັນດາປະເທດ, ຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຫລຸດອາຍພິດລົງລະດັບ 0, ເໝາະສົມກັບກຳລັງຄວາມສາມາດ, ລະດັບການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ Valentina Matviyenko, ປະທານສະພາສະຫະພັນລັດເຊຍ; ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ນະຄອນ Saint Petersburg.