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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ມີບົດຄຳເຫັນສຳຄັນ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ   

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຄັກດິ້ງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດປະທານກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ລັດເຊຍ  ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊີວະພາບສາກົນ Nevsky  ຄັ້ງທີ 10 ຢູ່ນະຄອນ Saint Peterburg, ສະຫະພັນລັດເຊຍແຕ່ວັນທີ 24  27 ພຶດສະພາ.

ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ມີບົດຄຳເຫັນສຳຄັນ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຊົນສາກົນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຮ້າຍແຮງທົ່ວໂລກ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະພາບຫລຸດລົງຂອງລະບົບຊີວະພາບ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາລັດຖະສະພາເພີ່ມທະວີການກວດກາ ແລະ ສ້າງສຳເລັດກອບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຫັນປ່ຽນພື້ນຖານເສດຖະກິດຕາມທິດເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ; ຖືການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາແມ່ນພື້ນຖານ, ຮັບປະກັນເລື່ອງປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງບັນດາປະເທດ, ຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຫລຸດອາຍພິດລົງລະດັບ 0, ເໝາະສົມກັບກຳລັງຄວາມສາມາດ, ລະດັບການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ Valentina Matviyenko, ປະທານສະພາສະຫະພັນລັດເຊຍ; ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ນະຄອນ Saint Petersburg.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ ຮ່າ​ຢາງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ ຮ່າ​ຢາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຮ່າຢາງ ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນ, ການສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ.
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