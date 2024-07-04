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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຮັບປະກັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຕໍ່ໜ້າຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ເລື່ອງຮັບປະກັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບແບບຍືນຍົງ, ພິເສດແມ່ນສະຫງວນໃຫ້ກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ.
ທ່ານ ມາຍຟານຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຊຸດທີ 56 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ, ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ. ວັນທີ 02, ກໍລະກົດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຕາງໜ້າກຸ່ມແກ່ນສານມະຕິກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງ ຫວຽດນາມ, ບັງກະລາເທດ, ຟີລິບປິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືມີຫົວຂໍ້ຮັບປະກັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບແບບຍືນຍົງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່ານ ມາຍຟານຢຸງ ຢືນຢັນວ່າ, ເລື່ອງຮັບປະກັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບແບບຍືນຍົງ, ພິເສດແມ່ນສະຫງວນໃຫ້ກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບັນດາສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນ ນັບມື້ນັບກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເຮືອນຊານ, ລະບົບຊີວະພາບ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດອ່ອນແອລົງ, ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງເລື່ອງຊົມໃຊ້ບັນດາສິດທິມະນຸດໂດຍພື້ນຖານທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ທ່ານກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ຈົ່ງຮ່ວມມືກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ito Naoki ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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