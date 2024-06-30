ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ປຣາຮາ
ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປຣາຮາ, ສ.ເຊັກໂກ, ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ (ACP) ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ຈັດພິທີມອບສິດປະທານໝູນວຽນ ACP ຈາກທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ Suzilah Mohd Sidek, ໃຫ້ແກ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ເຢືອງຮ່ວາຍນາມ.
ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ໃນຖານະຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຂອງ ACP, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ຄື: ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 57 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ (08 ສິງຫາ), ສັບປະດາຮູບເງົາ ອາຊຽນ (ແຕ່ວັນທີ 02 - 09 ກັນຍາ), ງານຕະຫຼາດນັດສິນຄ້າ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ອາຊຽນ…
ສິ້ນສຸດວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ Suzilah Mohd Sidek ພ້ອມກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ເຢືອງຮ່ວາຍນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານມອບ-ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ - 31 ທັນວາ ປີ 2024.