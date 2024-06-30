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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ປຣາຮາ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ.
(ພິທີມອບ-ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ)

ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປຣາຮາ, ສ.ເຊັກໂກ, ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ (ACP) ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ຈັດພິທີມອບສິດປະທານໝູນວຽນ ACP ຈາກທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ Suzilah Mohd Sidek, ໃຫ້ແກ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ເຢືອງຮ່ວາຍນາມ.

        ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ໃນຖານະຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຂອງ ACP, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ຄື: ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 57 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ (08 ສິງຫາ), ສັບປະດາຮູບເງົາ ອາຊຽນ (ແຕ່ວັນທີ 02 - 09 ກັນຍາ), ງານຕະຫຼາດນັດສິນຄ້າ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ອາຊຽນ…

        ສິ້ນສຸດວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ Suzilah Mohd Sidek ພ້ອມກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ເຢືອງຮ່ວາຍນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານມອບ-ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ - 31 ທັນວາ ປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ບູຊາພາວະນາໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງຊາວເຜົ່າ ເອເດ

ພິທີໄຫວ້ບູຊາພາວະນາໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງຊາວເຜົ່າ ເອເດ

ພິທີໄຫວ້ບູຊາພາວະນາໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງຊາວເຜົ່າ ເອເດ ແມ່ນພິທີກຳທີ່ສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຜົ່າ ເອເດ. ພິທີນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ຄວາມກະຕັນຍູຂອງລູກຫຼານທີ່ມີຕໍ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍພໍ່ແມ່ ພ້ອມທັງພາວະນາໃຫ້ເທວະດາຟ້າແຖນບັນພະບູລຸດ ໃຫ້ປົກປິດຊ່ວຍເຫຼືອລູກຫຼານ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.
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