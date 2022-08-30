ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ.
ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma, ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ COP26 ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, 2 ຝ່າຍພ້ອມກັນຕີລາຄາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ນັບມື້ນັບຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ຕ້ອງມີຈິດໃຈສາມັກຄີສາກົນ ແລະ ມີວິທີສຳຜັດທົ່ວໂລກເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ດ້ວຍຈິດໃຈຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ COP 26 ຢ່າງຂ້ຽວຂາດນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050. ຫວຽດນາມ ຖືເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍກາກບອນລົງລະດັບ “0” ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຟອດຊິວໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ, ໄປພ້ອມກັບການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນ.
ສ່ວນທ່ານ Alok Sharma, ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ COP26 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານຈະສົ່ງສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນການຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ. ທ່ານ Alok Sharma ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ຖະແຫຼງການດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາເນື່ອງໃນໂອກາດຈັດກອງປະຊຸມ COP 27 ຢູ່ ອີຢິບ ໃນທ້າຍປີນີ້.
ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma, ປະທານ COP26 ເຊັ່ນດຽວກັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)