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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ.

    

 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma, ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ COP26

(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma, ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ COP26 ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, 2 ຝ່າຍພ້ອມກັນຕີລາຄາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ນັບມື້ນັບຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ຕ້ອງມີຈິດໃຈສາມັກຄີສາກົນ ແລະ ມີວິທີສຳຜັດທົ່ວໂລກເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

        ດ້ວຍຈິດໃຈຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ COP 26 ຢ່າງຂ້ຽວຂາດນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050.  ຫວຽດນາມ ຖືເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍກາກບອນລົງລະດັບ “0” ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຟອດຊິວໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ, ໄປພ້ອມກັບການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນ.

        ສ່ວນທ່ານ Alok Sharma, ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ COP26 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານຈະສົ່ງສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນການຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ. ທ່ານ Alok Sharma ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ຖະແຫຼງການດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາເນື່ອງໃນໂອກາດຈັດກອງປະຊຸມ COP 27 ຢູ່ ອີຢິບ ໃນທ້າຍປີນີ້.

        ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma, ປະທານ COP26 ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມະນຸດສະທຳ, ວຽກງານກຸສົນແມ່ນມູນເຊື້ອທີ່ລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ

ມະນຸດສະທຳ, ວຽກງານກຸສົນແມ່ນມູນເຊື້ອທີ່ລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ມະນຸດສະທຳ, ວຽກງານກຸສົນແມ່ນຈຸດຄວາມງາມ, ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
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