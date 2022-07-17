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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ສ. ເຊັກໂກ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.

    

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ (ພາບ:  TTXVN)

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາທາງໂທລະສັບໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ເຊັກໂກ Jan Lipavsky, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງ; ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ຮ່ວມທຸລະກິດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.

        ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນ ເຊັກໂກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຢູ່ພາກພື້ນ ເອີລົບ ຕາເວັນອອກກາງ; ພ້ອມທັງຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຊັກໂກ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເຊັກໂກ ດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນປົກກະຕິ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ເຊັກໂກ Jan Lipavsky ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສ. ເຊັກໂກ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ບຸລິມະສິດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ລັດຖະບານ ເຊັກໂກ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢູ. ດ້ວຍຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນຂອງສະພາ ອີຢູ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022, ເຊັກໂກ ຈະຊຸກຍູ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ອີຢູ ພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVIPA) ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ກົນດາວ - ບົດເພງວິລະຊົນດັງກ້ອງກັງວາງຕະຫລອດໄປ

ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ “ກົນດາວ - ບົດເພງວິລະຊົນດັງກ້ອງກັງວາງຕະຫລອດໄປ”

ລາຍການແກ່ຍາວເປັນເວລາ 120 ນາທີ, ໄດ້ລວບລວມໄລຍະທາງປະວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນ 160 ປີຜ່ານມາຂອງ ກົນດາວ.
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