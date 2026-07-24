Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຟີລິບປິນ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2026 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລຮວ່າຍຈຸງ ຕີລາຄາສູງບົດບາດເປັນປະທານ, ບໍລິຫານຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງ ຟີລິບປິນ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2026
  ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ Theresa Lazaro, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ. (ພາບ: VNA)  

ວັນ​ທີ 23 ກໍ​ລະ​ກົດ, ທ່ານ ເລ​ຮ​ວ່າຍ​ຈຸງ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​​ພົບ​ປະກັບ​ທ່ານນາງ Theresa Lazaro, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກ​ານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຟີ​ລິບ​ປິນ, ຢູ່​ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 59 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ຮ​ວ່າຍ​ຈຸງ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ແລະ ມີ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃນ​ຖາ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານ ອ​າ​ຊຽນ 2026; ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ, ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ລວມ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ຕໍ່​ກັບ​ສະ​ພາບການ​ຜັນ​ແປ​ທີ່​ສັບ​ສົນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ເລື່ອງ ຮັບ​ຮອງ​ເອົ​າ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ. ທ່ານ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ກັບ ຟີ​ລິບ​ປິນ ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານ ອາ​ຊຽນ 2026 ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ.

ເມື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ​ທີ່​ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ 2 ທ່າ​ນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີສືບ​ຕໍ່​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເຊື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ ແລະ ການ​ສ້າງສັນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ; ພ້ອມ​ກັນ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽ​ນ​ລະ​ພາບ, ການ​ຮ່​ວມ​ມື, ເຄົາ​ລົບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ບົດ​ບາດ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ໃນ​ໂຄງ​ສ້າງ​ພາກ​ພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການສົ່ງອອກເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ 48 ຕື້ USD

ການສົ່ງອອກເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ 48 ຕື້ USD

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026, ວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງທົ່ວຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບບັນລຸກວ່າ 22 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top